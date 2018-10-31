AKP Gölcük Teşkilatı seçimlere hazırlanıyor

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatlarını Mart 2019’da yapılacak yerel seçime hazırlayan Alp, mahalle teşkilatlarının toplantılarına katılıp, son gündemle ilgili bilgi veriyor ve yerel seçimde nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceklerini aktarıyor. Alp ayrıca gittiği mahalleler de kahvehane ziyaretleri yapıp, vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak İpekyolu ve Yazlık Mahalle Teşkilatlarını ziyaret eden Alp, burada mahalle başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldi.