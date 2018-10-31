AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatlarını Mart 2019’da yapılacak yerel seçime hazırlayan Alp, mahalle teşkilatlarının toplantılarına katılıp, son gündemle ilgili bilgi veriyor ve yerel seçimde nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceklerini aktarıyor. Alp ayrıca gittiği mahalleler de kahvehane ziyaretleri yapıp, vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak İpekyolu ve Yazlık Mahalle Teşkilatlarını ziyaret eden Alp, burada mahalle başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldi.
Bugün 14:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
AKP Gölcük Teşkilatı seçimlere hazırlanıyor
AKP İlçe Başkanı İdris Alp, 2019’un mart ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesi mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek önemli bilgiler topluyor.
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Bugün 14:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz