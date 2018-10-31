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Köy ziyaretleri hız kesmiyor

İzmit Belediyesi’nin köy ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.

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Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde köylülerle birebir görüşmeler yapılıyor. Belediyenin veteriner hekimi Gökhan Kılıç ile Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu Bulduk, Çağırgan, Çayırköy, Durhasan, Gökçeören, Hasancık, Kurtdere, Sepetçi, Süleymaniye, Süverler ve Kaynarca köylerini de ziyaret ettiler. Ziyaretlerde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Muhtarların da yer aldığı ziyaretlerden vatandaşların oldukça memnun kaldıkları kaydedildi.

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