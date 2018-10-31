Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde köylülerle birebir görüşmeler yapılıyor. Belediyenin veteriner hekimi Gökhan Kılıç ile Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu Bulduk, Çağırgan, Çayırköy, Durhasan, Gökçeören, Hasancık, Kurtdere, Sepetçi, Süleymaniye, Süverler ve Kaynarca köylerini de ziyaret ettiler. Ziyaretlerde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Muhtarların da yer aldığı ziyaretlerden vatandaşların oldukça memnun kaldıkları kaydedildi.
Bugün 14:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Köy ziyaretleri hız kesmiyor
İzmit Belediyesi’nin köy ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.
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Bugün 14:23 TSİ - Gündem
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz