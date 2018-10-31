Darıca’da önemli iş birliği sağlandı

SEDAŞ’ın Darıca’da trafo dağıtım merkezleriyle ilgili planlı ve kapsamlı çalışması, belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Belediye’nin pazaryeri zemin düzenleme çalışmasında SEDAŞ ekipleri trafolarda gerekli yer değişikliğini vinçler ve ekiplerin yoğun çalışması ile uyguladılar. Dağıtım trafolarına ait çalışma ile hizmet kalitesinin artırılması için yapılan planlı altyapı faaliyeti sırasında, Cami Mahallesi ile Bağlarbaşı Mahallesi, Askeri Lojmanlar Küme Evler ile Hamamkuyu Caddesi, Tuzla Caddesi, Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, Kavala Caddesi, Cumhuriyet ve Kaplan Caddesi, Hamamkuyu Caddesi, İstasyon Caddesi ve civarındaki sokaklarda, iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından bölgedeki vatandaşlara 48 saat öncesi planlı enerji kesintisi bilgisi verildi.