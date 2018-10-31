Türk Telekom, vatandaşın haberleşme hakkını engelliyor!

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi 680 sokakta inşa edilen 4 katlı “Karacan Family” adlı apartmana internet bağlatmak için Türk Telekom Gölcük Şubesine dilekçe veren Sinan Karacan, yetkililerden hiç beklenmediği bir yanıt aldı. “Ödenek olmadığı ve eleman yetersizliğinden” dolayı herhangi bir işlem yapamayacaklarını Karacan’a ileten şube yetkililerinin Karacan’a 4 aydır aynı sebepleri sunduğunu öğrendik. Aile apartmanı olacağını ve kardeşlerin yaşayacağı binanın tek eksiğinin internet olduğunu belirten Karacan “Türk Telekom, Anayasa’ya karşı gelerek haberleşme hakkımızı engelliyor. Mağdur bıraktı bizi. 4 aydır oyalıyorlar bizi” dedi.