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Türk Telekom, vatandaşın haberleşme hakkını engelliyor!

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi 680 sokakta inşa edilen 4 katlı “Karacan Family” adlı apartmana internet bağlatmak için Türk Telekom Gölcük Şubesine dilekçe veren Sinan Karacan, yetkililerden hiç beklenmediği bir yanıt aldı.

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Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi 680 sokakta inşa edilen 4 katlı “Karacan Family” adlı apartmana internet bağlatmak için Türk Telekom Gölcük Şubesine dilekçe veren Sinan Karacan, yetkililerden hiç beklenmediği bir yanıt aldı. “Ödenek olmadığı ve eleman yetersizliğinden” dolayı herhangi bir işlem yapamayacaklarını Karacan’a ileten şube yetkililerinin Karacan’a 4 aydır aynı sebepleri sunduğunu öğrendik. Aile apartmanı olacağını ve kardeşlerin yaşayacağı binanın tek eksiğinin internet olduğunu belirten Karacan “Türk Telekom, Anayasa’ya karşı gelerek haberleşme hakkımızı engelliyor. Mağdur bıraktı bizi. 4 aydır oyalıyorlar bizi” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Sade Vatandaş - Telekom tekelcilik yapıyor iyi bir rakip olsa bunu yapamaz

Yanıtla . 2Beğen 31 Ekim 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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