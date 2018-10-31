CHP Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Tayanç, dün ani bir kararla görevinden istifa etti. Ebru Tayanç’ın örgüt içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiği iddia edilirken, henüz istifa dilekçesini İl Kadın Kolları’na vermediği öğrenildi. Konu ile ilgili konuşan Tayanç, “İşlerim çok yoğundu ve bu süreç beni çok yıprattı. Kafam çok karışıktı ve eşimde artık müsade etmedi. Parti içi bir sorun yaşanmadı” dedi.

EŞİM MÜSADE ETMEDİ

CHP’de yerel seçimlere az bir süre kala neden görevinden istifa ettiğini açıklayan Başkan Tayanç, “İşlerim çok yoğundu ve bu süreç beni çok yıprattı. Kafam çok karışıktı ve eşimde artık müsade etmedi. Gece 3- 4’te eve geliyordum işim gereği bu yüzden parti çalışmalarına artık randıman veremeyeceğimi düşünüyorum. Kimseyle şahsi sorunum yok” diye konuştu.

PARTİ İÇİ SORUN YAŞANMADI

Yine CHP’liyim, yine Yakup Törk’ün yanındayım, çalışmalara destek vereceğim diyen Tayanç, “Parti içi bir sorun yaşanmadı. Yönetim kurulu üyelerim de devam edecek. Kimseyi etkileyecek bir şey söylemedim. Seçin sürecinde her zamanki gibi elimden geleni yapacağım ve partimin arkasındayım” açıklamalarında bulundu. Selin BECER