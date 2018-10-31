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Suçüstü yakalanan kaçak midye avcılarının söyledikleri şoke etti

İzmit'te avlanma yasağı olan denizde midye toplarken suçüstü yakalanan kaçak midye avcıları, “Biz öyle şey yapmayız, vatanımızı milletimizi severiz” diyerek kendilerini savundu.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre avlanma yasağı olan İzmit Körfezi kıyı şeridinde kaçak midye avcılarının olduğu ihbarını olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deniz ve polis ekipleri bölgeye intikal ederek denizdeki şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bir süre şahısların denizden çıkmaları için çağrıda bulunurken, şahıslar kaçmaya çalıştı. Şahısların kaçmaya çalıştığını gören ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz temizlemede kullanılan amfibi aracı ile denize girdi. Bir süre kendilerini kovalayan ekiplerden kaçan midye avcılarından 4’ü çok geçmeden yakalandı. Şahıslardan 3’ü ise denize bağlanan su kullanılandan kaçtı.

Yakalanan şahısların ifadeleri şoke etti

Suçüstü yakalanan şahıslardan Necdet Y., kadar E., Levent K., İbrahim P., polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kendilerini yakalayan ekiplere tepki gösteren şahıslar, yanlarında ele geçirilen midye toplama araçlarının ve balık yemlerinin kendilerine ait olmadığını iddia etti. Şahıslardan ikisi, bölgeye balık tutmak için geldiklerini iddia ederek, “Midye toplamıyoruz biz. Balık tutuyorduk. Onlar bizim değil, diğerlerinin. Biz öyle şey yapmayız, vatanımızı milletimizi severiz” dediler.

Bin 322 TL para cezası kesildi

Yakalanan şahıslara, Su Ürünleri Kanununa kabahatten bin 322 TL para cezası kesilirken, olay yerinde yapılan aramalarda çok sayıda midye toplamada kullanılan araç ve balık yemi ele geçirildi. Olay yerinden kaçan 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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