SANTEK 2018 kapılarını açtı

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan SANTEK 5’inci 2018 Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. 31 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarın açılışına Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KOÜ Rektörü Saadettin Hülagü ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanayi ve teknoloji aynı çatı altında

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz “ Bugün bizim için çok güzel bir gün. Bu fuarda yola çıkarken Kocaeli sadece sanayinin değil teknolojinin de bir parçası olacak demiştik. Bugün fuarımızda sanayimiz ve teknolojimiz tek çatı altında buluştu. Fuarımızda dünyanın birçok yerinden ülkelerin firmalar bulunuyor. Fuarımızın bu kadar kapsamlı olmasında büyük emeği olan Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli artık fuarlar alınan bir değer haline gelmiş bir kent durumdadır. Fuarımızın ülkemize ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Firmaları bir araya getiriyoruz

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz’ün ardından konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “ SANKEK kısa sürede oldukça önemli bir mesafe kat etti. Ziyaretçi sayımız her geçen yıl gittikçe artıyor. Bu yılda hedefimiz 30 bin ziyaretçi sayısını aşmak. Kocaeli’li firmalarla yurt dışından gelen bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayağımıza kadar gelmesini çok değerli buluyorum

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “ Kocaeli bir üretim şehridir. Bu yüzden bu tip fuarların şehrimizde olması da gayet normaldir. Ülkemizde teknolojinin gelişmesini, büyümesini çok istiyorum. Yeni uygulamaları, yeni çalışmaları mühendislerimizin takip etmesi gerekiyor. Bu anlamda bu tip fuarların ayağımıza kadar gelmesini çok değerli buluyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Doğu Marmara Kocaeli’den ibaret değil

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,” SANTEK Fuarı bizim için, sanayiciler için çok önemli. Sahanın denize olan açılımı SANTEK fuarı sayesinde sağladı. Doğu Marmara bölgesi olarak isimlendirilen alan, sadece Kocaeli’den ibaret değil. Doğu Marmara ifadesinin yazılması bizi ayrı sevindiriyor. Gebze’den Düzce’ye sanayi bakanlığımızca çok özel alanlardır. Bu bölgemiz demir çelik, petrol, kimya, endüstriyel otomasyon, savunma ve diğer birçok sanayinin üretim merkezi olduğu kadar aynı zamanda bir üniversiteler bölgesi, bir araştırma merkezidir” dedi.

Bölgenin tabiatını da toprağını da koruyoruz

Büyükdede, “Gerçekten buranın kuruluşunda büyükşehir belediye başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve sanayi odası başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizim görevimiz de bu başarıyı devam ettirmek. Bakanlık olarak bölgemizin her karış toprağının tabiatını da koruyoruz. SANTEK Fuarımız bölge içerisindeki firmaları, yabancı sanayiye tanıtan bir fuardır. Emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Bütün gücümüzle fuardayız ve destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Üretici ve tüketici bir araya geliyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede’nin ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy “Kocaeli Türkiye’nin başkenti diyebileceğimiz bir konumdadır. Geçen yıl vergi gelirlerine baktığımızda Kocaeli, İstanbul’un arından ikinci sırada yer alan bir kenttir. Kocaeli genelinde 112 ARGE merkezi bulunmakta. Böylesine önemli bir kentin ürettiği ürünlerin tüketici ile buluşmasını çok önemsiyorum. Fuarlarımız üretici ve tüketicileri bir araya getiren organizasyonlardır. Bu anlamada fuar organizasyonda emeği geçen başta Kocaeli Sanayi Odamıza ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi. Protokol üyeleri konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini birlikte kestikten sonra fuarı gezdi. Nuri AKÇAHARMAN