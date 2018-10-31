Gerilime en güzel yorumlar Gündoğdu ve Tokuş’tan geldi

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu ile Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, 1995-1996 sezonunda Zeytinburnuspor’da birlikte forma giydiler ve İstanbul ekibini Süper Lig’e çıkardılar. Stoper olan Gündoğdu o sezon 28 maça çıktı ve 2 gol attı. Orta saha oyuncusu Yusuf Tokuş ise 23 maça çıktı ve 4 kez topu filelerle buluşturdu. Gündoğdu Süper Lig’de devam ederken, Tokuş ertesi sezon Karabükspor ile anlaştı.

MEMNUN DEĞİLLER

1965 doğumlu Gündoğdu, Tokuş’tan 6 yaş büyük. İki teknik adam da bir birileri ile abi kardeş gibiler ve Pazar günü bir birlerine rakip olacaklar. Zorlu maç öncesi iki teknik adam Kocaeli Gazetesi’ne açıklamalar yaptı.Kazananın dostluk olması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu veTokuş, taraftarlar arasında yaşanan gerilimden ötürü hiç memnun değil.

MAHRUM KALACAĞIZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu’nun açıklamaları şu şekilde: Yıllardır sporun içindeyim. 17 yaşımda profesyonel futbol oynamaya başladım. Taraftarın deplasman yasağına hep karşı çıkmışımdır. Çünkü futbolda deplasman kültürü de vardır. Taraftarımızın sesi ve bizi dışarıda desteklemesi çok önemlidir. Ancak bundan mahrum kalacağız. RakibimizCizre olacak. Maç içindecentilmen olacağız, sertliğimizi topa göstereceğiz.

BİZDEN YANA SORUN OLMAYACAK

Cizre de sonuna kadar mücadele edecek tabii ki. Onların da centilmence mücadele etmelerini istiyorum. Zaten Cizre’nin hocası Yusuf Tokuş benim eski takım arkadaşım ve sevdiğim bir kardeşim. Maç içinde bizden yana bir sorun olacağını düşünmüyorum.Sahada kimseye bir şey olmadı, yine olmayacak. Ama iki takım taraftarı gerildi. Sağduyu çok önemli. Taraftarlar arasında da ortak bir noktada buluşulursa çok seviniriz.

TOKUŞ: BİZİM İŞİMİZ SAHA İÇİ

Kocaelispor’un eski futbolcusu, Gölcükspor’u da çalıştıran Yusuf Tokuş ise “Benim bir yarım burada. Annem Derince’de oturuyor ve Kocaelispor benim eski futbol oynadığım takım. Kocaelispor’un yerinin Süper Lig olduğunu tüm ülke kabul ediyor. Hafta başından beri yaşanan gerilimin futbolcularımızı etkilememesi için elimden geleni yapıyorum. Her antrenmanda futbolcularım ile konuşuyorum ve “Sizin işiniz saha içi. Saha dışı değil” diyorum.

İNANCIM TAM!

Cizre ve bu yörenin insanını iyi tanımak lazım. İnanılmaz misafirperverler. Ben Cizre’de hiç yabancılık çekmedim ve buranın halkı takımlarına çok sadık. Geçen sezonki maç öncesi yaşanan maç öncesi olaylar orada kaldı ve bitti. Bunu deşmenin, üzerine yorum yapmanın kimseye bir faydası. O kişiler yaptıklarından dolayı utansınlar. İki camia da zarar görmesin. Bir teknik adam olarak saha dışı gerilim ile ilgili açıklama yapmaktan hicap duysam da Cizre halkının sağduyulu bir tavır sergileyeceğine olan inancım tamdır” dedi.