Dün, Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Yunus Tanko (17) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından morgdan alınan Tanko için Turgut Özal Mahallesi'ndeki Fakirullah Camisi'nde bugün tören düzenlendi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Kayapınar Aile Mezarlığı'nda gömüldü.Bu arada Tanko'nun, seyir halindeyken kimliği henüz bilinmeyen kişi tarafından atılan parke taşının isabet etmesi nedeniyle kaza yaptığı iddia edildi.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
30 Eki 2023 - 15:08- Asayiş
17 yaşındaki genç toprağa verildi
Dilovası ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.