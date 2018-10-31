Cizre provaları suni çimde başladı

Teknik Direktör Galip Gündoğdu denetiminde yapılan antrenmana Diyarbekir maçında dizinden sakatlanan Sinan dışındaki tüm futbolcular katıldı.Sinan sivil kıyafetlerle antrenmana geldi ve bir süre teknik adam Galip Gündoğdu ile sohbet etti. Aynı maçta oyuna devam edemeyen Murat Başak da hafif tempolu düz koşu yaptı. Antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Gündoğdu futbolcuları çok yormazken, 3x10 hafif ve arttırmalı koşularla ile çalışma sona erdi. Yeşil Siyahlılar dün de Körfez Esentepe Stadı’nda çalıştı. Erdem ÖVÜÇ