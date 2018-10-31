Teknik Direktör Galip Gündoğdu denetiminde yapılan antrenmana Diyarbekir maçında dizinden sakatlanan Sinan dışındaki tüm futbolcular katıldı.Sinan sivil kıyafetlerle antrenmana geldi ve bir süre teknik adam Galip Gündoğdu ile sohbet etti. Aynı maçta oyuna devam edemeyen Murat Başak da hafif tempolu düz koşu yaptı. Antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Gündoğdu futbolcuları çok yormazken, 3x10 hafif ve arttırmalı koşularla ile çalışma sona erdi. Yeşil Siyahlılar dün de Körfez Esentepe Stadı’nda çalıştı. Erdem ÖVÜÇ
Bugün 15:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Cizre provaları suni çimde başladı
Kocaelispor’da Pazar günkü Cizrespor maçının hazırlıkları başladı. Haftanın ilk çalışmasını Vinsan Suni Çim Sahası’nda yapan Yeşil Siyahlılarda moraller iyi değildi.
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Bugün 15:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz