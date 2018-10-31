Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge tempo arttırdı. Başarılı sol bekin Cizre maçında da sahadaki yerini almasının zor olduğu öğrenilirken güçlenmeye devam eden Kadir’in iki hafta sonraki Bayburt maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.