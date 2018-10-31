Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge tempo arttırdı. Başarılı sol bekin Cizre maçında da sahadaki yerini almasının zor olduğu öğrenilirken güçlenmeye devam eden Kadir’in iki hafta sonraki Bayburt maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.
Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge tempo arttırdı.
Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge tempo arttırdı. Başarılı sol bekin Cizre maçında da sahadaki yerini almasının zor olduğu öğrenilirken güçlenmeye devam eden Kadir’in iki hafta sonraki Bayburt maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz