Başkan Büyükakın: Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar olacaktır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 100. Yıl yürüyüşüne katıldı. Kültür Tepesinden başlayan ve Cumhuriyet Bulvarından Anıtpark alanına kadar devam eden Cumhuriyetimizin 100. Yıl Yürüyüşü ve Fener Alayı; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve askeri personelle vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

“ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN TEMİNATISINIZ”

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında bu tablonun Kocaeli’ne yakıştığını belirtti. “Hepinizle gurur duyuyorum, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Siz gençler, Türkiye’nin geleceğinin teminatısınız. Sizlerdeki bu yürek, vatana, millete, devlete, bayrağa, bu milleti bu millet yapan temel değerlere, bu milletin kuruluşuna esas teşkil eden ana ilkelere, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetin kazanımlarına sizler sahip çıktığınız müddetçe, sahip çıkmaya devam ettiğimiz müddetçe, Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar olacaktır” dedi.

“AYNI RUHTAN ESİNLENİYORDU”

Alpaslan ile birlikte Anadolu’yu kendimize vatan ettiğimiz günden bugüne ‘Devlet Ebed Müddet” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dilinde aynı söz; Devlet Ebed Müddet. Yani sonsuza kadar devam edecek. Devlet fikri Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar olacaktır, sözüne dönüştü. Aynı sözdü. Aynı ruhtan esinleniyordu. Bu ruh devam ettiği müddetçe biz nice yüzyıllar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“NE YAPARSAK YAPALIM ONLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ”

Başkan Büyükakın, konuşmasında şunlara yer verdi; “Ne dersek diyelim, Akif’in şiirindeki dizelerinde ifade ettiği gibi ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar bu vatan uğruna zerre düşünmeden vahim şartları hiçbir şekilde göz önüne almadan, vazgeçmeyi asla düşünmeden bu topraklar için bayrak için fedai can eylemiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Gazilerimize, şu anda burada bir araya gelebiliyorsak, bunu temin eden sınırlarımızı bekleyen Mehmetçiğimize, emniyet güçlerimize, jandarmamıza her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında çok daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyor, her birinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.”