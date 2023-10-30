Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası'ndan 100. Yıla özel konser

Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel olarak çok sayıda etkinlik düzenlenen Kocaeli Üniversitesi 100. Yıl etkinliklerine, Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası da düzenlediği konser ile renk kattı.Doç. Dr. Revnak Yengi’nin şefliğini üstlendiği ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan orkestranın verdiği konser, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler ilgi gösterdi. Dünya müziğinin önemli eserlerinin seslendirildiği konser, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Şef Doç. Dr. Revnak Yengi'ye bu güzel konser dolayısıyla çiçek takdiminde bulundu.