Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel olarak çok sayıda etkinlik düzenlenen Kocaeli Üniversitesi 100. Yıl etkinliklerine, Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası da düzenlediği konser ile renk kattı.Doç. Dr. Revnak Yengi’nin şefliğini üstlendiği ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan orkestranın verdiği konser, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler ilgi gösterdi. Dünya müziğinin önemli eserlerinin seslendirildiği konser, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Şef Doç. Dr. Revnak Yengi'ye bu güzel konser dolayısıyla çiçek takdiminde bulundu.
30 Eki 2023 - 15:17- Gündem
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası'ndan 100. Yıla özel konser
Kocaeli Üniversitesi'nin, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde hazırladığı etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.