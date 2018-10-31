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5 ilçede elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

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03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında BİBEROĞLU MAH., DAĞKÖY MAH., DURHASAN MAH., EMİRHAN MAH., ESELER MAH.,

03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında BİBEROĞLU MAH., DAĞKÖY MAH., DURHASAN MAH., EMİRHAN MAH., ESELER MAH.,

03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında BİBEROĞLU MAH., DAĞKÖY MAH., EMİRHAN MAH.,

03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında ŞEHİTEKREM MAH.,

03.11.2018 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında HİSAREYN MERKEZ MAH.,

03.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 01:00 ile 03:00 arasında ÇARŞI MAH.,

03.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında TOPLUCA MAH.,

03.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 12:30 ile 15:30 arasında ELMACIK MAH.,

03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında CUMHURİYET MAH.,

03.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında SEPETÇİ MAH., SEPETÇİ BARAJ MAH., TEPEKÖY MAH.,

04.11.2018 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 05:00 ile 07:00 arasında MAŞUKİYE MAH., UZUNTARLA MAH., YANIK MAH.,

04.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında DALCA MAH., YUSUFÇA MAH., ÇAKIRCAALİ MAH.,

04.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında ELMACIK MAH., KOCAKAYMAS MAH., TOPLUCA MAH.,

04.11.2018 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında FATİH MAH., YUVACIK YAKACIK MAH.,

Bugün 15:35 TSİ - Gündem

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