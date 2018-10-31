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Vatan Gazetesi yarın son kez okurlarıyla buluşacak

Demirören Medya Grubu'na bağlı Vatan gazetesi, yarın son kez okurlarıyla buluşacak.

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16 yıldır yayın hayatını sürdüren ve 2011 yılında Milliyet Gazetesi ile birlikte Demirören Medya Grubu'na satılan Vatan Gazetesi, yarın son kez okurlarıyla buluşacak. Gazete 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren Milliyet gazetesinin haftasonu eki olarak yayın hayatını sürdürecek. Vatan gazetesinin internet sitesi gazetevatan.com.tr ise yayın hayatına devam edecek.

"Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı" imzası ile gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi:

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi’nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar GazeteVatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır.

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın Vatan Gazetesi’ne emeği geçen arkadaşlarımız açısından da kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır. Halen Vatan Gazetesi’nde çalışan arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için gereken azami özenin gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Konuya ilişkin olarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından yapılan çalışmalar değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

2002 yılından bu yana Vatan Gazetesi ’ne ve basın sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

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