Hamas'ın kaçırdığı Alman kız hayatını kaybetti! Görüntüleri dünyanın gündemine oturmuştu

Hamas mensuplarına ait bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde hareketsiz görüntülenen Almanya vatandaşı Shani Louk'un ailesi, 22 yaşındaki Louk'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kız kardeşi Adi Louk, sosyal medya paylaşımında "Kız kardeşim Shani Nicole Louk'un ölümünü üzülerek duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail basınına konuşan baba, iddiaları doğruladı ancak konuya ilişkin detay paylaşılmadı.
Shani'nin kuzeni Ruth is şunları söyledi:
Dün İsrailli yetkililerden resmi bir bildirim aldık. Yazılı bir mektupta onun hayatta olmadığını doğrulayan DNA ile ilgili kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlardı.
NE OLMUŞTU?
7 Ekim Cumartesi günü başlayan çatışmaların ardından Louk'un görüntüleri kamuoyuna yansımış, ailenin Shani'yi rastalı saçlarından ve dövmelerinden tanıdığı belirtilmişti. Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilen Louk'un annesi, şu açıklamada bulunmuştu:
"Bu sabah kızım Shani Nicole Louk, bir Alman vatandaşı, Filistinli Hamas tarafından İsrail'in güneyinde bir grup turist ile birlikte kaçırıldı. Bize kızımın Filistinlilerle birlikte bir araçta, açık bir şekilde bilincinin yerinde olmadığı ve aracın Gazze Şeridi dolaylarında dolaştığı görülen bir video gönderildi. Bize her türlü yardım ve haberi iletmenizi rica ediyoruz"
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.