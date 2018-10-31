Final Ortaokulu’nda Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları Alikahya’daki Özel Final Ortaokulu bahçesinde de kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Özel Final Eğitim Kurumları’nın sahibi Celalettin Gür ve öğrenci velileri katıldı. Oldukça coşkulu geçen bayram kutlamalarında öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yaptılar, gösterilerde bulundular, şiirler okudular.