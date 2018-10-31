Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları Alikahya’daki Özel Final Ortaokulu bahçesinde de kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Özel Final Eğitim Kurumları’nın sahibi Celalettin Gür ve öğrenci velileri katıldı. Oldukça coşkulu geçen bayram kutlamalarında öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yaptılar, gösterilerde bulundular, şiirler okudular.
Bugün 15:51 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:52 TSİ )
Final Ortaokulu’nda Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyetimizin 95’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları Alikahya’daki Özel Final Ortaokulu bahçesinde de kutlandı.
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Bugün 15:51 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz