18 yaşında giren evlatlıkla evlenilebilir diyen ilahiyatçıya Erdoğan’dan bilim ödülü

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi.
Erdoğan’ın ödüle ‘değer’ gördüğü Uludağ ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt verdi.
Uludağ’ın açıklamaları şu şekilde: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur.”
Kendisinin kaleme aldığı "Sufi Gözüyle Kadın" kitabında bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri anlatan Uludağ’ın kitabına ilişkin birçok yerde röportajı mevcut.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Kocausta - Sizler birer meczupsunuz!...
Emekçi - Bu Haber dogruysa , Muhtemelen 6 yaşında kızını evlendiren şeyh de bundan ilham almıştır. Buna ödül veriliyorsa şeyh suçsuzdur. Derhal serbest bırakılmalı.
Lazo - Siz kızınızlada evlenirsiniz.Siz nasıl bir cinsi sapıksınız?
Hakan - Devamlı belden aşağı ilim bilim okumak kültürü geliştirmek bunlarda bulunmayan ahlakkk
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.