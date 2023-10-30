30 Eki 2023 - 15:32- Gündem

18 yaşında giren evlatlıkla evlenilebilir diyen ilahiyatçıya Erdoğan’dan bilim ödülü

İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ bilim alanında “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”aldı. Uludağ’ın geçmişteki bazı paylaşımları tepki topladı.
18 yaşında giren evlatlıkla evlenilebilir diyen ilahiyatçıya Erdoğan’dan bilim ödülü mask
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Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi.

Erdoğan’ın ödüle ‘değer’ gördüğü Uludağ ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt verdi.

Uludağ’ın açıklamaları şu şekilde: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur.”

Kendisinin kaleme aldığı "Sufi Gözüyle Kadın" kitabında bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri anlatan Uludağ’ın kitabına ilişkin birçok yerde röportajı mevcut.

Kaynak: yeniçağ

# Süleyman Uludağ, büyük, cumhuriyet

30 Eki 2023 - 15:32 - Gündem

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Yorumlar

(4)
03

Emekçi - Bu Haber dogruysa , Muhtemelen 6 yaşında kızını evlendiren şeyh de bundan ilham almıştır. Buna ödül veriliyorsa şeyh suçsuzdur. Derhal serbest bırakılmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ekim 16:19
02

Lazo - Siz kızınızlada evlenirsiniz.Siz nasıl bir cinsi sapıksınız?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Ekim 15:53
01

Hakan - Devamlı belden aşağı ilim bilim okumak kültürü geliştirmek bunlarda bulunmayan ahlakkk

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Ekim 15:43
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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