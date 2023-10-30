1.KÜME’YE DEVRE ARASI TATİLİ VERİLDİ

4-5 Kasım tarihlerinde hafta sonu oynanacak 1.Küme maçları, devre arasına girilmesi nedeniyle bir sonraki haftaya alındı. Futbol İl Temsilciliğinden yapılan resmi açıklamada, bu tarihlerde devre arası uygulanacaktır. Tüm takımlara başarılar dileriz” denildi.