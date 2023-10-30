30 Eki 2023 - 15:34- Spor G: 30 Eki 2023 - 15:36

1.KÜME’YE DEVRE ARASI TATİLİ VERİLDİ

HABER MERKEZİ
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1.KÜME’YE DEVRE ARASI TATİLİ VERİLDİ mask

4-5 Kasım tarihlerinde hafta sonu oynanacak 1.Küme maçları, devre arasına girilmesi nedeniyle bir sonraki haftaya alındı. Futbol İl Temsilciliğinden yapılan resmi açıklamada, bu tarihlerde devre arası uygulanacaktır. Tüm takımlara başarılar dileriz” denildi.
# Amatör

30 Eki 2023 - 15:34 - Spor

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