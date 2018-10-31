Darıca Gençlerbirliği: 6 Kardemir Karabükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da TFF 2'nci Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği sahasında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'u 6-1 yendi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Bingül (xx), Vural Gül (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet Önal (xx) - Mehmet (xx), Raşit (xxx), Bünyamin (xx), Ahmet Kutluer (xx) (Dk.61 Coşkun xxx), Ramazan (xx), Servan (xx), Salih (xx), Aytaç (xx)(Dk.70 Görkem xx), Kerem (xx), Tuncay (xxx)(Dk.84 Oktay xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Fatih Tultak (x), Doğukan (x), Ali (x), Can (x), Toykan (x)(Dk.62 Ahmet x), Fatih Kızılay (x)(Dk.67 Sezer x), Cihan (x)(Dk.81 Hüseyin), Arif (x), Melih (x)
GOL: Dk.13, Dk.75 Tuncay, Dk.71 Raşit, Dk.82 Coşkun, Dk.87 Oktay, Dk.90 Görkem (Darıca Gençlerbirliği), Dk.85 Melih (Kardemir Karabükspor)
SARI KART: Servan, Mehmet (Darıca G.B), Can, Doğukan (Kardemir Karabükspor)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz