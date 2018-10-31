Derince liderliği tepti! “2-2”

İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar vardı. 16’da Derince’de Muhammed’in şutu üst direkten döndü. Konuk ekip 40’da öne geçti. Hasan’ın serbest vuruşunda kaleci Enes topu son anda çıkardı, boşta kalan Eray ağlara gönderdi. (0-1) Golden 1 dakika sonra karşılık geldi. Bahtiyar’ın pasında Ufuk Gülez’in şık vuruşundatop filelerle buluştu ve devre 1-1 sona erdi.

PAZAR GÜNÜ BORNOVA İLE

Maçın ikinci yarısında zaman zaman gerilimli anlar yaşansa da tempo fena değildi. Sultangazi 58’de bir kez daha öne geçti. Soldan yapılan ortada Aktan’ın vuruşu ağlara gitti. 6 dakika sonra Derince beraberliği buldu ve konuk ekipte Abdülsamet’in ters vuruşu ağlara gitti. Kalan sürede Yiğit Ali ile net bir gol kaçıncasonuç değişmedi ve Sarı Lacivertlilerin erteleme maçı 2-2 sona erdi. Belediye Derince 4 Kasım Pazar günü İzmir Bornova Yeşilovaspor ile karşılaşacak. Ahmet AKAY

BELEDİYE DERİNCE:2 SULTANGAZİSPOR:2

STAT: Derince Doğal Çim (BAL 9. Grup)

HAKEMLER: Samet Kaan Keskin***, Volkan Esen***, Onur Gülter***

BELEDİYE DERİNCE: Enes**, Cihan** (Dk. 75 Anıl), Gökalp**, Ufuk***, Yiğit Ali**, Koray**, Jerry***, Sefa** (Dk. 62 Fatih*),Bahtiyar** (Dk. 86 Tayfun?), Aykut***, Muhammed**

SULTANGAZİSPOR: Doğan***, Barış**, Ahmet** (Dk. 46 Mehmet**), Abdülsamet**, Kemal***, Doğan Yeni**, Aktan***, Çağlar**, Eray***, Seyit** (Dk. 69 İbrahim*) Hasan***

GOLLER: Dk.39 Eray, Dk. 58 Aktan (Sultangazi), Dk. 40 Ufuk, Dk. 64 Abdülsamet (Kendi kalesine)