TARAFTARIN YORUMU: ERTUĞRUL SAĞLAM İNTİHAR ETTİ ! TARAFTARIN YORUMU: BU NASIL BAŞLIK, ALLAH BELÂNIZI VERSİN !

Bizim okuyucumuz ve taraftar diye geçinen ama taraftar olmayanlarımız bana keyif veriyor. Taraftarın ilk günkü tepkileriyle ilgili yorumsuz yazdığım yazının başlığı yine taraftarın isyanını dile getiriyordu. Taraftarın uygularını dile getiren bir normal yazıydı bu ve başlık kesinlikle bana ait değil, taraftarın sözleriydi. Ancak bunu ben yazmış gibi algılayıp “Bu nasıl baylı, Allah belanızı versin” yeklindeki hakaretler ve belli bir kaynaktan üretildiği belli olan yorumlar, adeta dudağımı uçuklattı. İşte tüm yorumlar… Ve yine aralarında benim yorumum yok…

İŞTE “ERTUĞRUL SAĞLAM İNTİHAR ETTİ” BAŞLIĞIN YAZMAMIZA NEDEN OLAN TARAFTARLARIN SÖZLERİ:

SERAR ÖZATA: Ertuğrul hocam, inatla Harun’u ve Atilla’yı oynatıyorsun. İki sıfır öndeyiz ve son dakikalar. Ama iki sıfır da olsa son dakikalar hep stres, hep kaos…

.KÖRFEEEZ: 10’uncu haftayı oynadık onunda da kalede Harun Tekin vardı. Her maç gol yemiş bir maçta gol yemeden bitirememiş 90 dakikayı. Ertuğrul hocam yaktın bizi be nedir bu Harun Tekin sevgin, bitirdin bizi be hocam…

-KÖRFEEEZ: Göztepe bizim içimizden geç gider ben bu takıma inanmıyorum artık…

-KÖRFEZLİ: Atabey Atabey Atabey golü yok stoper iki gol atmış vay, ver alsana son dakikalarda Atabey yerine stoper Yusuf’u. Biz öğreteceğiz bu ülkede bu hocalara futbolu. Yazık yazık ille de Atabey’i oynatacağım diyorsan ilk on bire koy, Tanke'yi yedek tut adamlar yoruldu mu sür biraz. Taktik yaa…

-KÖRFEEEZ - İki dakikada iki gol yiyorsan bana şampiyonluktan bahsetmeyin. Bu da Harun Tekin'in Kocaelispor’a Cumhuriyet’in 100 yıl hediyesi. 1 dakika arayla iki gol adama gülerler. Bizden çok iyi bir takım Gençlerbirliği yolun açık olsun…

-SELAHATTİN BÜYÜK.: Şaka mısın hoca, ne riski aldın, zaten galipsin, şokta mısın yoksa, bu nasıl demeç, top gezdir sahada top bizde kalsa yeter, intihar ettin hoca, yazık yazık…

İŞTE “ERTUĞRUL SAĞLAM İNTİHAR ETTİ” BAŞLIĞINI BİZİM YAZDIĞIMIZI SANIP BANA HAKARET EDENLERİN YORUMLARI:

-ARİF A: Sizin gibi ne yazar olur ne de taraftar. Yazıklar olsun bu zihniyete. Ne demek intihar etti. Adam sonuçta başarı için çalışıyor tıpkı herkes gibi. Yaptığınız takımı sabote etmekten başka bir şey değil. Tıpkı 2 sezon öncesi gibi siz sıradan taraftar değilsiniz daha akıllı ve uygun dille eleştiri yapın. Bbu hoca ve takım bu seviye için gayet yeterli geçiş dönemi ve bir sonraki seviye olan şampiyonluk için biraz sabır gerekir…

-İZMİTLİYİZ?: Küstürmeyin bu güzel yürekli taraftarı bu çocuklar küserse geçmiş olsun…

-CİHAN: Böyle başlık mı atılır. Allah belanızı versin !..

-YENİDOĞAN/KÖPRÜ: Çok ayıp, saygısızca, cehalet, böyle başlık olmaz, utandım ben özür dilerim…

-BEDRİ AZAK: Haber siteniz batsın kahrolun !..

-İZMİTLİ - Böyle başlık mı olur. Bu nasıl densizliktir.

-BİZE HER YER TRABZON: İnsanda azıcık vicdan olur, nasıl manşet sabah sabah… Böyle yaparak belki 5-10 tık fazla alırsınız, ama çok şey kaybedersiniz…

-YILAN YAKUP: Bakın elbette üzülüyoruz, geçmişe özlem duyuyoruz, hocanın katkısı %10 futbolcu oyunun içinde olmalı 2-0’dan sonra futbolculara kazandık düşüncesi ile rehavete kapıldı, bu tür takımlara geriye çekilemezsin, pres bitti, maç gitti, hocanın tek hatası orta sahaya top saklayacak değişiklik yapmalıydı, neyse lig uzun. Sabırlı olun. Bir maçla her şey bitmiyor.Bakın şampiyon adayı Eyüp kendi sahasında yenildi, yıkıcı olmayın. Hocayı asla eleştirmeyin. Rüştünü ispat etmiş biri. Hata herkes yapar ders almak önemli. Hhoca da bundan ders alacaktır.

-TAMER: Böyle başlık mı atılır? (Delikanlı soyadını da yaz, belli gazete camiasındansın)

-OK: Ulan Gündemi takip etmeyen birisi girse, haber başlığına bak saçma sapan adamlar gazeteci olmuş.

-SEFER GÖLCÜKLÜ: Kehanet tutmadı…

-BÜLENT: Hoca kafayı yemiş iki sıfır öndesin ne riski oyunu soğutmasını da öğretememişsin. Türkiye’de yemin ederim hoca yok…

-YUSUF: Hemen şampiyonluk için kendimizi şartlandırmayalım. Bu takimin içinde önce uyumu sağlamak gerekir. Süper Lig’de kalıcı olmak için de bu takimin iskeletini oluşturup, süper lige öyle çıkmak gerekir. Bu da zaman içinde olacak iş. Bu takımın iskeleti oluşmadan süper lige çıkmış olsa çıktığı gibi hemen düşer. Herkes sabırlı olmalı, eleştirileri yıkıcı değil yapıcı yapalım. Hocamıza güvenimiz tam. O da hatalarını mutlaka görüyordur. Hiç kimseyi küstürmeden hocamız dahil yönetim dahil bütün futbolcular dahil hepsini kazanmak lazım…

-ÇOKBİLMİŞ - @YUSUF 07 NOLU YORUMA CEVABI: Tanque yeter... Bu adamı Samsun’dan kim getirdiyse dua eder Kocaeli taraftarı ve kulübü. Samsun’da oynarken bu adamı süper ligde görürüz diyordum. Hem de kafaya oynayan takımlarda. Eğer takım oyunu oturursa kısa zamanda Tanque sizi şampiyon yapar ve süper ligde tutabilirseniz kadronuzda orda da başarılı olur takım. Ya da uçuk paralara satar Kocaeli Tanque’yi…

-BAR MUTTİ: ALLAH rahmet etsin mekanı cennet olsun inşallah, başınız sağ olsun…

-BASİSKELE41: Doktor olmayan hasta tedavi edebilir mi ? Siz oyunu okuyamayan hocadan her maçta aynı kişileri çıkarıp yerine aynı oyuncuları sokan kişiden ne bekliyorsunuz?.. Son on dakika defansı toparlayacak biri oyuna girse yeterdi. Bu kişi bu işi bilse bir takımın başında olur bize kadar düşmezdi.

- YEŞİL SİYAH: Atilla ve Haruna takmışsın son dakikalar maçı aldık düşüncesi ile yapılan değişiklikler maalesef istenmeyen sonucu getirdi. Ertuğrul hoca da eminim bizden fazla üzülmüştür. Onca para verip alınmış oyuncuları kazanmak istemesini de anlayabiliyorum. Bu kadar eleştiriyi bu takım hak etmiyor Ertuğrul hoca da…

-GURBET: Şunu bil ki Ertuğrul sahada 90 dakika kalması gereken tüm oyuncularda değişiklik yaptın. Çıkarttın, oysa ki 2-0’da çok büyük etkileri vardı veee sana seslenmek isterim ki 15 yıllık bir Kocaelispor taraftarı olarak, o Atilla’yı neden oynatırsın takımda?.. Adeta arka lastiği inmiş bir otobüs gibi etki ediyor, sol taraf çekiyor yani. Bu adamı derhal kadro dışı bırakman lazım. Çünkü Kocaelisporumuza, hele ki bu ligde layık olmayan bir kişi ve unutmayın ki son ikinci lige düştüğümüzde de kendisi vardı. Bu ligin oyuncusu değil. Lütfen bu adamı yollayın. Bizim için önemli olan sadece Kocaelispor’dur. Biliyoruz büyük hocasınız ama oyuncu değişiklikleriniz hepten yanlıştı. 90 dakika oynaması gereken oyunculardı onlar.