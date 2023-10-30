Hisareyn en başarılı Amatör Kulüp seçildi!

İlgili açıklama şu şekilde: " Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 2022-2023 Sezonunun en başarılı Amatör Kulübü seçilen Hisareyn Spor Kulübüne temsili nakdi yardım çekini 31 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00 da Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binamızda takdim edicez."