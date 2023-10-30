İlgili açıklama şu şekilde: " Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 2022-2023 Sezonunun en başarılı Amatör Kulübü seçilen Hisareyn Spor Kulübüne temsili nakdi yardım çekini 31 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00 da Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binamızda takdim edicez."
30 Eki 2023 - 15:50- Spor
Hisareyn en başarılı Amatör Kulüp seçildi!
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 2022-2023 Sezonunun en başarılı Amatör Kulübü, Hisareyn Spor Kulübü olarak seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.