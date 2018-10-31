Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuştu. Albayrak, ÖTV ve KDV'de indirime gidileceğinin müjdesini şu ifadeleri kullanarak verdi: "Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek. 2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek. Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz. 1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum"