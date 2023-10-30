Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 adet işyerini kiraya verecek

|S.
No
|İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,
Toplam Kullanım Alanı
|Kira Süresi
|Aylık Muh.
Kira Bedeli + KDV
|Geçici /İştirak Teminatı
İhale Tarih/ Saat
|1
|İzmit, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:37
|Büro-Ofis (284,56 m²)
3 Yıl
|2.500,00-TL
|2.700,00-TL
7.500,00-TL
|08.11.2023
11:03
|2
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/H
1 No’lu Lokanta
(1350 m²)
3 Yıl
|33.000,00-TL
|35.640,00-TL
87.000,00-TL
15.11.2023
11:00
|3
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/F
3 No’lu Lokanta
(720 m²)
3 Yıl
|23.500,00-TL
|25.380,00-TL
65.000,00-TL
15.11.2023
11:03
|4
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/E
4 No’lu Lokanta
(735 m²)
3 Yıl
|24.000,00-TL
|25.920,00-TL
65.000,00-TL
|15.11.2023
11:06
|5
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/D
5 No’lu Lokanta
(749 m²)
3 Yıl
|24.000,00-TL
|25.920,00-TL
65.000,00-TL
15.11.2023
11:09
|6
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/C
6 No’lu Lokanta
(1013 m²)
3 Yıl
|33.500,00-TL
|36.180,00-TL
90.000,00TL
15.11.2023
11:12
|7
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/B
7 No’lu Lokanta
(1047 m²)
3 Yıl
|35.500,00-TL
|38.340,00-TL
95.000,00-TL
15.11.2023
11:15
|8
|İzmit, Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:76/A
8 No’lu Lokanta
(1849 m²)
3 Yıl
|60.000,00-TL
|64.800,00-TL
155.000,00-TL
|15.11.2023
11:18
|9
| Karamürsel, Kayacık Mah. 226.Cadde, No:46
İç Kapı:Z03
3 No’lu İşyeri
(30 m²)
3 Yıl
|850,00-TL
|918,00-TL
2.500,00-TL
22.11.2023
11:00
|10
|Körfez, Sevindikli Mah. Sevindikli Merkez Küme Evleri, No:268
|Sevindikli Göleti Su Sporları Alanı(750 m²)
3 Yıl (Sezonluk)
|400,00-TL
|180,00-TL
1.200,00-TL
22.11.2023
11:03
|11
|Kandıra, Çarşı Mah. Garaj Cad. No:17 İç Kapı No:4 (Kandıra Otobüs Terminali)
4 No’lu Yazıhane
(32 m²)
3 Yıl
|1.300,00-TL
|1.404,00-TL
4.000,00-TL
22.11.2023
11:06
|Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak,
2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),
3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.
30 Eki 2023 - 15:54- Gündem
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 adet işyerini kiraya verecek
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİS.Noİşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,Toplam Kullanım Alanı Kira SüresiAylık Muh.Kira Bedeli + KDVGeçici...
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.