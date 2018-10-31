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MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz oldu

MHP’de Dilovası teşkilatında göreve Ali Osman Ayaz atandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Cihan Sevinç, ‘Parti tüzüğüne aykırı harekette ettiği' gerekçesiyle Genel Merkez’in talimatıyla görevden alınmıştı. Bugün MHP İl Başkanı Aydın Ünlü genel merkeze giderek Ali Osman Ayaz’ın ismini sundu. Genel Merkez'de yapılan çalışmaların ardından Ali Osman Ayaz göreve atandı.

Bugün 17:08 TSİ - Siyaset

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