Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanı Cihan Sevinç, ‘Parti tüzüğüne aykırı harekette ettiği' gerekçesiyle Genel Merkez’in talimatıyla görevden alınmıştı. Bugün MHP İl Başkanı Aydın Ünlü genel merkeze giderek Ali Osman Ayaz’ın ismini sundu. Genel Merkez'de yapılan çalışmaların ardından Ali Osman Ayaz göreve atandı.
Bugün 17:08 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:10 TSİ )
MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz oldu
MHP’de Dilovası teşkilatında göreve Ali Osman Ayaz atandı.
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Bugün 17:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz