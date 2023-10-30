Kocaeli Kartepe'de 3+1 94 m² daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/33411 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli Kartepe Dumlupınar Mah. Kavakçayırı Mevki 722 Ada 1 Parsel U-2 Blok 1. Kat 4. nolu mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Emsal 0,60, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. Taşınmaz meskün mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Gülümser Sokağına yakın konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş çok sayıda blok yer almaktadır. U-2 Blok, zemin kat * 2 normal kat * çatı katı olmak üzere toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bina girişi zemin kat seviyesinden ve kuzey cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün merdivenleri, merdiven sahanlıkları ve giriş holü seramik kaplı, merdiven korkulukları alüminyum doğrama olup dış kapısı alüminyum kapıdır. Site içerisinde güvenlik, sosyal tesis, açık otopark alanı, oturma alanları, açık yüzme havuzu ve spor alanları bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen 4 no.lu bağımsız bölüm, binanın giriş cephesine göre sağ cephede ve 1. normal katında konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo ve 2 adet balkon plan tertibinde net 94,70 m2 alanlı, brüt 107,00 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün yerinde yapılan incelemesine göre tüm pencere doğramaları PVC malzemeden mamul olup çift camlıdır. Salon ve oda zeminleri laminat parke kaplı olup duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Islak hacimler zeminden tavana kadar seramik kaplıdır. Tüm vitrifiye ve armatürler takılıdır. Mutfakta MDF malzemeden imal edilmiş mutfak dolabı ve granit tezgâh bulunmaktadır.

Adresi : Dumlupınar Mah. Muradiye Sok. No.10U2 D.4Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 47.033,72 m2Arsa Payı : 2/526

İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir. Kıymeti : 1.524.750,00 TL

KDV Oranı : % 1

Kaydındaki Şerhler:Bila tarihli yönetim planı şerhi, Sair Haciz/İpotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:10

27/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.