Kocaeli Gebze'de 212 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi 1248 Ada, 13 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz.

Adresi : İstasyon Mahallesi Gebze/Kocaeli Gebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 212 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planında,konut alanında kalmakta olup,ayrık nizam 3 kat TAKS:0,40 DIR.

Kıymeti : 1.431.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi 1248 Ada, 14 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz

Adresi : İstasyon Mahallesi Gebze/Kocaeli

Yüzölçümü : 213 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planında,konut alanında kalmakta olup,ayrık nizam 3 kat TAKS:0,40 DIR.

Kıymeti : 1.437.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 11:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 11:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi 1248 Ada, 8 Parsel, Arsa vasıflı taşınmaz

Adresi : İstasyon Mahallesi Gebze/KocaeliGebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 208 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planında,konut alanında kalmakta olup,ayrık nizam 3 kat TAKS:0,40 DIR.

Kıymeti : 1.404.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 13:32

25/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.