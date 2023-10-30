30 Eki 2023 - 16:21- Teknoloji

Facebook ve Instagram paralı oluyor

Meta, Facebook ve Instagram için paralı üyelik getirme kararı aldı.
Facebook ve Instagram paralı oluyor mask

Bünyesinde Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformları barındıran Meta’dan yeni bir hamle geldi…

Şirket Avrupa’daki kullanıcılarına “reklamsız” kullanım için üyelik sistemi getirme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Avrupa Birliği’nin regülasyonlarından sıyrılmak için şirketin paralı üyelik uygulamasına geçeceği kaydedildi.

Aylık üyelik ücretinin internet üzerinden satın alınması durumunda 9.99 euro ödeneceği, iOs ya da Android üzerinden satın alınması durumunda ise 12.99 euro ödeneceği belirtildi. Avrupa Birliği, Meta’dan kullanıcıların izni olmadan onların verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine karşı olduğunu duyurmuştu.

Bundan böyle Meta, kullanıcılarına ücretsiz ve reklam gösteriminin olduğu bir üyelik ve ücretli ama reklamların gösterilmediği bir üyelik seçeneği sunacak. Bu yılın başında Meta 390 milyon euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ

# Facebook, Instagram, yeni

30 Eki 2023 - 16:21 - Teknoloji

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