Bakan açıkladı! Süper Hızlı Tren Kocaeli'den geçecek mi?

TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- Ankara arasına yapılacak olan Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini bildirirken bir durağının da Kocaeli’de olacağını ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA

Uraloğlu konuyla ilgili şunları kaydetti: “İmkanlar gelişiyor ve ihtiyaçlar artıyor, yeni yollar lazım. Yeni hatlar döşemek lazım, yeni hava alanları açmak lazım. Bu anlamda da ülkemizin en büyük mega kenti olan İstanbul-Ankara arasında da öncelikle Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul, 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 344 kilometre uzunluğa ve 350 kilometre hıza sahip.”dedi