Bakan açıkladı! Süper Hızlı Tren Kocaeli'den geçecek mi?

TRT Haber’e açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- Ankara arasına yapılacak olan Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini bildirirken bir durağının da Kocaeli’de olacağını ifade etti.
ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA
Uraloğlu konuyla ilgili şunları kaydetti: “İmkanlar gelişiyor ve ihtiyaçlar artıyor, yeni yollar lazım. Yeni hatlar döşemek lazım, yeni hava alanları açmak lazım. Bu anlamda da ülkemizin en büyük mega kenti olan İstanbul-Ankara arasında da öncelikle Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul, 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 344 kilometre uzunluğa ve 350 kilometre hıza sahip.”dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.