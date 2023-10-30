Harun ve Atilla’ya tepki var

Taraftar Harun ve Atila’ya tepkili. Harun’un haftalardır yediği hatalı goller nedeniyle eleştiren taraftar, iki dakikada iki gol yiyen kaleciyi yine topun ağzına koydu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a da öfkelenen taraftarlar, “Bu iki adamı neden ısrarla oynatıyorsun. Maç kazanıyoruz ama zorla. Hatalı goller yiyor ve yediriyorlar. Bu ikisinin de dikkati çekilmeli” dedi.
# Kocaelispor, tepkili, Maç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Saffet - Atilla çok ileriye çıkıyor. Yoruluyor hata yapıyor.Bu şekilde oynatmak yanlis
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.