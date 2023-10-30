Harun ve Atilla’ya tepki var

Taraftar Harun ve Atila’ya tepkili. Harun’un haftalardır yediği hatalı goller nedeniyle eleştiren taraftar, iki dakikada iki gol yiyen kaleciyi yine topun ağzına koydu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a da öfkelenen taraftarlar, “Bu iki adamı neden ısrarla oynatıyorsun. Maç kazanıyoruz ama zorla. Hatalı goller yiyor ve yediriyorlar. Bu ikisinin de dikkati çekilmeli” dedi.