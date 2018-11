Devrilen traktörün altında can veren çift, toprağa verildi

Can çifti dün bahçelerine çalışmaya gitti. Akşam dönmeyen Can çiftine ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir kişi, Sivritepe mevkiindeki hafriyat alanında devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi devrilen traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi. Hüseyin ve Dilek Can'ın cenazeleri aracın altından çıkarıldı. İki çocuk babası Hüseyin Can ile eşi Dilek Can'ın cenazeleri, bugün İhsaniye Yeni Camii'ne getirildi. Yakınları taziyeleri kabul ederken, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Can çifti İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.