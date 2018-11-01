"Erdoğan'a itaat etmek farzdır" diyen rektör istifa etti!

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri büyük tepki çekmişti. YÖK tarafından konuyla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda açıklama yapıldı.
YÖK açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan Taşaltın 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır."
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Yorumlar
(2 )
Sinan - Nisa suresi ayet 59,a göre konuşmuş. Tabi müslümanlar için, inanmayanlar üzerine alınmasın.
Misafir - umarım bir zaman sonra başka bir yerde görevlendirilmez diyeceğim ama...
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