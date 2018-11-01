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Diyanet Sen’de 5 oy farkla Tarcan kazandı

Memur Sen’e bağlı Diyanet Sen Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Selami Tarcan’ın karşısınaFevziye Camii İmam Hatibi Halit Es aday olarak çıktı. Genel kurulda seçimi 5 oy farkla Selami Tarcan kazandı.

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Memur Sen’e bağlı Diyanet Sen Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Selami Tarcan’ın karşısınaFevziye Camii İmam Hatibi Halit Es aday olarak çıktı. Genel kurulda seçimi 5 oy farkla Selami Tarcan kazandı.

6. OLAĞAN GENEL KURUL

Memur Sen’e bağlı Diyanet Sen Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Diyanet Sen Kocaeli Şubesi mevcut başkanı Selami Tarcan kongrede yeniden aday olurken bir diğer aday Fevziye Camii İmam Hatibi Halit Es oldu. Toplamda 143 üyenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim ve 7 kişilik üst kurul delegesi belirlendi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye Eğitim Bir Sen Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, Diyanet Sen Kocaeli İl Başkanı Selami Tarcan,  Diyanet Sen Başkan Yardımcısı Ali Güzeldal,Bir Sen Başkanı Sadican Aygen, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, Marmara Bölge Hak İş Sendika Başkanı Mustafa Taştekin, Bayındır Memur Sen Mustafa Altun, Kandıra Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Büro Sen 1 Nolu Şube başkanı Fırat Güler, Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası BaşkanıSüleyman Çakırve çok sayıda üye katıldı.

SENDİKAMIZ KAZANSIN

Kongrede açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Diyanet Sen Kocaeli İl Başkanı Selami Tarcan,” Biz Kocaeli Diyanet Sen olarak çift liste olarak hiç seçime gitmedik. Bugün burada böyle bir seçim yapmış olacağız. Tabi ki bu kardeşliğimize, dostluğumuza eksi olacağını düşünmüyorum. Bu bir demokrasi yarışı. 143 delegasyonumuz burada oy kullanacak. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan sendikamız, davamız kazansın. Hızla büyüyen Diyanet Sen’imizin günden güne artan profilini daha da büyütmek için elinden geleni yapacaklardır” dedi.

ARTIK TEŞKİLAT YASAMIZ VAR

Konuşmasına devam eden Tarcan, “Sendika demek, birlikte şarkı söylemek demektir.Kimin ve neyin şarkısını söylüyorlar? Kişisel değil, sendikada hayat bulan ortak iradenin şarkısını söylemektir. Sendikanın amacı toplumların ve kitlelerin sesine kulak vermektir; kırıp dökmek değil birlikte imar etmektir. 2007 yılından beri üç dönemdir devam ettiğimiz şube başkanlığımızda, 500’lerde aldığımız üyeleri bin 800’lere ulaştırmayı başarmış bulunmaktayız. Bundan dolayı herkesi tebrik ediyorum. Yıllarca kurumumuz teşkilat yasası olmadan idare edildi. Hamdolsun artıkteşkilat yasamız var” dedi.

MİLLETE HİZMET EDEN SENDİKAYIZ

Tarcan’ın ardından söz alan diğer aday Fevziye Camii İmam Hatibi Halit Es ise, “Türkiye’de yıllarca STK’lar devlete ve hükümete karşı çalışan kurumlar olarak görülmemiştir. Bu durum Memur Sen ve Diyanet Sen’in halk içinde olan yeri öne çıkmış; bu yargı yıkılmıştır. Milletimizin tüm renklerini, kimliğini ortaya koyan STK’lar ile kamu kuruluşlarımız el ele omuz omuza faaliyet göstermektedir. Üye sayısı  bin 820’e ulaşmış, Türkiye genelinde ise 85 bini aşmış dev bir kadroyuz. Bizim sendikamız kamu yararına çalışan, millete hizmet eden bir sendikadır” diye konuştu.

TARİH TEKERRÜR EDER

Diyanet Sen’i daha üst sıralara çıkaracaklarını belirten Es, “Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder. Onun için tüm imkanlarımızla geçmişteki hataların tekrarlanmaması adına elimizden gelen gayreti göstermek; menfaatin üste çıkmasına müsaade etmemeliyiz. Gerçek anlamda kardeşlik ortamı böyle oluşturabiliriz. Diyanet Sen olarak değerli üyelerimiz bize bu görevi verdiği takdirde, yasalar gereği çerçevesinde çıtayı daha üst sıralara çıkaracağız. Hangi şartlarda olursa olsun haksızlığın karşısında, doğrunun yanında Memur Sen ve Diyanet Sen geleneği oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

5 OY FARKLA

Heyecan içinde geçen genel kurulda akşam saatlerinde sayım işlemlerine geçildi. 138 delegenin oy kullandığı seçimde 3 oyun geçersiz olduğu tespit edildi. Seçimde başkan adayı Halit Es’e 65 oy çıkarken, Selami Tarcan 70 oy aldı. Tarcan, 5 oy farkla yeniden başkan seçildi. Selin BECER

Selami Tarcan’ın listesi:

Selami Tarcan, Çetin Kıranşal, Muhammet Arıca, Sabahattin Bakır, Muhammet Bulut, Yavuz Aksu, Tuncar Yaşar.

Halit Es’in listesi:

Halit Es, Necati Gürbüz, Zeki Albayrak, Zekeriya Acar, Osman Öztoprak, Hüseyin Çakır.

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