Olay gece 01.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Bekirdere viyadükleri üzeri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ç. (36), idaresindeki 41 U 0607 plakalı konteyner yüklü TIR'ın Bekirdere viyadükleri üzerinde bir anda tekerleri yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarması üzerine aracını güvenlik şeridine çeken O.Ç., alevlerin hızla büyüdüğünü görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında tamamen söndürülen araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Tamamen yanmaktan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan TIR, çekici ile yoldan kaldırıldı.
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Teker kısmından alev alev yanan TIR kül olmaktan kurtarıldı
Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde teker kısmından alev alan konteyner yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kül olmaktan kurtuldu.
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Bugün 09:42 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz