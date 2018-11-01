Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından ilçe emniyet müdürlükleri arasında değişim yapıldı. Yapılan yeni atamaya göre Gebze ilçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal Kartepe’ye, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy Darıca’ya, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker ise Gebze ilçe Emniyet Müdürü olarak atandı.