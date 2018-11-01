Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından ilçe emniyet müdürlükleri arasında değişim yapıldı. Yapılan yeni atamaya göre Gebze ilçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal Kartepe’ye, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy Darıca’ya, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker ise Gebze ilçe Emniyet Müdürü olarak atandı.
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Kocaeli'de 3 ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti!
Kocaeli'de görev yapan 3 ilçe emniyet müdürünün, görev yeri değişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz