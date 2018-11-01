ÖTV indirimi sonrasında hangi araç ne kadar oldu?

Sözcü'den Fatih Tan'ın haberine göre, Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, “otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak 120 bin TL ve üzerinde çıplak fiyatı olan otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 60 olarak kaldı ve değiştirilmedi. Bu durumundan da etkilenenler genel olarak premium otomobil markaları oluyor. Yapılan bu ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak.
Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek!
Biz de sizler için ülkemizde tercih edilen ve ÖTV oranları birbirinden farklı olan otomobillerin, güncel fiyatları üzerinden yeni ÖTV oranlarının hesaplanmasıyla oluşacak fiyatlarını hesapladık. İşte yeni fiyatlar;
Binek otomobiller
Renault Clio ÖTV’si %45’ten %30’a geriledi. Fiyatı 99.250 TL’den yaklaşık olarak 82.243 TL’ye gerileyecek.
Toyota Corolla 1.6 Life 86.900 TL’den 77.200 TL’ye geriledi.
Fiat Egea Sedan
Easy 1.4 eski fiyat 79.900 TL, 71.800 TL yeni fiyat!
Ticari araçlar
Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI oranı %18 99.590 TL’den %1 KDV ile yaklaşık olarak 82.590 TL’ye gerileyecek.
Doblo Combi
Easy 1.4 95 Hp
Eski fiyat: 79.900
Yeni fiyat: 73.050
Fark: 6.850
Doblo Premio Plus 1.6 120 Hp
Eski fiyat: 120.150
Yeni fiyat: 109.800
Ek bir bilgi de hibrit motorlu araçlar için geldi ve hibrit araçlardaki indirim %15 oldu. Bu indirimin de hibrit otomobillerin fiyatına yansıması yaklaşık olarak yüzde 10 civarında oldu.
Toyota C-HR Hybrid eski fiyatı 179.350 TL yeni fiyatı da 161.600 TL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz