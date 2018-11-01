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Bugün 09:56 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:43 TSİ )

ÖTV indirimi sonrasında hangi araç ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1.6 litre altında motoru olan otomobillerde ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu açıkladı. Ticari araçlarda ise yüzde 18 olan KDV miktarı yüzde 1 olarak güncellendi. Yeni ÖTV oranlarıyla birlikte Türkiye'de görmeye alışkın olduğumuz binek otomobil ve ticari araçların fiyatları ortalama olarak bakın ne oldu?

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Sözcü'den Fatih Tan'ın haberine göre, Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, “otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak 120 bin TL ve üzerinde çıplak fiyatı olan otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 60 olarak kaldı ve değiştirilmedi. Bu durumundan da etkilenenler genel olarak premium otomobil markaları oluyor. Yapılan bu ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek!

Biz de sizler için ülkemizde tercih edilen ve ÖTV oranları birbirinden farklı olan otomobillerin, güncel fiyatları üzerinden yeni ÖTV oranlarının hesaplanmasıyla oluşacak fiyatlarını hesapladık. İşte yeni fiyatlar;

Binek otomobiller

Renault Clio ÖTV’si %45’ten %30’a geriledi. Fiyatı 99.250 TL’den yaklaşık olarak 82.243 TL’ye gerileyecek.

Toyota Corolla 1.6 Life 86.900 TL’den 77.200 TL’ye geriledi.

Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 eski fiyat 79.900 TL, 71.800 TL yeni fiyat!

Ticari araçlar

Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI oranı %18 99.590 TL’den %1 KDV ile yaklaşık olarak 82.590 TL’ye gerileyecek.

Doblo Combi 

Easy 1.4 95 Hp

Eski fiyat: 79.900

Yeni fiyat: 73.050

Fark: 6.850

Doblo Premio Plus 1.6 120 Hp

Eski fiyat: 120.150

Yeni fiyat: 109.800

Ek bir bilgi de hibrit motorlu araçlar için geldi ve hibrit araçlardaki indirim %15 oldu. Bu indirimin de hibrit otomobillerin fiyatına yansıması yaklaşık olarak yüzde 10 civarında oldu.

Toyota C-HR Hybrid eski fiyatı 179.350 TL yeni fiyatı da 161.600 TL.

Bugün 09:56 TSİ - Ekonomi

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