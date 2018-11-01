ÖTV indirimi sonrasında hangi araç ne kadar oldu?

Sözcü'den Fatih Tan'ın haberine göre, Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Albayrak, “otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak 120 bin TL ve üzerinde çıplak fiyatı olan otomobillerdeki ÖTV oranı yüzde 60 olarak kaldı ve değiştirilmedi. Bu durumundan da etkilenenler genel olarak premium otomobil markaları oluyor. Yapılan bu ÖTV ve KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek!