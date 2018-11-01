Benzin ve otogazda indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre benzinde 17, otogazda 8 kuruş indirime gidildi. ÖTV’nin de aynı oranda yükseltileceği belirtilen açıklama şöyle: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 01/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzinde 17 Otogazda 8 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır"