Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre benzinde 17, otogazda 8 kuruş indirime gidildi. ÖTV’nin de aynı oranda yükseltileceği belirtilen açıklama şöyle: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 01/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzinde 17 Otogazda 8 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır"
Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Benzin ve otogazda indirim!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre benzinde 17, otogazda 8 kuruş indirime gidildi.
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Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz