MOBESKO, Antalya’ya örnek olacak

MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöneticilerini ağırladı. Yönetim binasında gerçekleştirilen ziyaret programında ATSO Başkanı Davut Çetin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, MOBESKO Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul, MOBESKO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın, ATSO Mobilyacılar Komite Başkanı Kenan Demirel, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, mobilya meslek grubu meclis üyeleri Ahmet Kavafoğlu ve Mustafa Ay bir araya geldi.

YENİ MODEL BİR TESİS

Antalya’ya sektörel kümelenme projesini hayata geçirmek isteyen esnaf MOBESKO’yu örnek gösterdi. Antalyalı mobilya esnafının sektörel kümelenmeye sıcak baktığını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, proje için örnek gösterilen MOBESKO’yu yerinde inceledi. MOBESKO’nun kuruluş aşaması hakkında bilgi alan Başkan Çetin, “MOBESKO yeni model bir tesisle sektörüne ve şehre örnek oldu. Böylesi yatırımlar kolay oluşmuyor” dedi.

DİĞER İLLERE DE ÖRNEK

Çetin, “MOBESKO, hem açık bir çarşı hem tüketicinin her ihtiyacını karşılayabileceği, birçok markanın bir arada bulunduğu bir alan. Özellikle mobilya sektörünün hizmet kalitesine de büyük katkı sağlıyor. Örnek proje. Türkiye’deki diğer illere de katkısı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul ise MOBESKO’nun fikir aşamasında kuruluş aşamasına kadar tüm detayı ATSO yöneticileri ile paylaştı.

YÜKSEK ZAM VE FAİZ

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen heyet, mobilyacı esnafının da bu durumdan etkilendiğini ve çözüm yolu üretilmesi gerektiğini söyledi. Bir araya gelen mobilyacı esnafı; sunta, boya ve süngere gelen yüksek zam ve faiz oranı gibi mobilya sektörünü sarsacak, hem esnafı hem tüketiciyi zorlayacak aşırı fiyat artışlarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda hem fikir oldular.