Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:12 TSİ )

MOBESKO, Antalya’ya örnek olacak

Sektörel kümelenme alanında adım atan Antalyalı mobilyacılar, birçok şehre örnek olan MOBESKO’ya geldi, kuruluş aşaması hakkında bilgi aldı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı Yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöneticilerini ağırladı. Yönetim binasında gerçekleştirilen ziyaret programında ATSO Başkanı Davut Çetin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, MOBESKO Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul, MOBESKO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın, ATSO Mobilyacılar Komite Başkanı Kenan Demirel, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, mobilya meslek grubu meclis üyeleri Ahmet Kavafoğlu ve Mustafa Ay bir araya geldi.

YENİ MODEL BİR TESİS

Antalya’ya sektörel kümelenme projesini hayata geçirmek isteyen esnaf MOBESKO’yu örnek gösterdi. Antalyalı mobilya esnafının sektörel kümelenmeye sıcak baktığını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, proje için örnek gösterilen MOBESKO’yu yerinde inceledi. MOBESKO’nun kuruluş aşaması hakkında bilgi alan Başkan Çetin, “MOBESKO yeni model bir tesisle sektörüne ve şehre örnek oldu. Böylesi yatırımlar kolay oluşmuyor” dedi.

word-belgesi-gorseli-5025884-0-1541055019-1541056197.jpg?

DİĞER İLLERE DE ÖRNEK

Çetin, “MOBESKO, hem açık bir çarşı hem tüketicinin her ihtiyacını karşılayabileceği, birçok markanın bir arada bulunduğu bir alan. Özellikle mobilya sektörünün hizmet kalitesine de büyük katkı sağlıyor. Örnek proje. Türkiye’deki diğer illere de katkısı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul ise MOBESKO’nun fikir aşamasında kuruluş aşamasına kadar tüm detayı ATSO yöneticileri ile paylaştı.

YÜKSEK ZAM VE FAİZ

attachment-284457-2-d89ab3885660695687b23532e13bdf6c-1541055021-1541056205.jpg?

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen heyet, mobilyacı esnafının da bu durumdan etkilendiğini ve çözüm yolu üretilmesi gerektiğini söyledi. Bir araya gelen mobilyacı esnafı; sunta, boya ve süngere gelen yüksek zam ve faiz oranı gibi mobilya sektörünü sarsacak, hem esnafı hem tüketiciyi zorlayacak aşırı fiyat artışlarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda hem fikir oldular.

Bugün 10:11 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Bu iş yerinde tuvalete gitmek YASAK! mask
Bu iş yerinde tuvalete gitmek YASAK!
Volvo S60 sahibini buldu mask
Volvo S60 sahibini buldu
Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim mask
Elektrik üreticilerinin gaz fiyatına indirim
Albayrak'tan KDV ve ÖTV'de indirim müjdesi! mask
Albayrak'tan KDV ve ÖTV'de indirim müjdesi!
Matbaa firması konkordato ilan etti! mask
Matbaa firması konkordato ilan etti!
Ballıkaya barajı için protokol imzalanacak mask
Ballıkaya barajı için protokol imzalanacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de bir firma iflas etti! mask
Kocaeli'de bir firma iflas etti!
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak mask
Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

GALERİ

Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı! mask
Halk otobüsüne doberman cinsi köpek bindi! Ortalık karıştı!
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor mask
Çeyiz gibi işlediği çeliği 14 ülkeye ihraç ediyor
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL