Kağıtspor'un eski kalecilerinden 'Çikolata' lakaplı Muhlis Köksal vefat etti. Yenimahalle Aksoy Sokak'ta oturan Türkay Köksal'ın eşi Esra Köksal Yazıcı ve Semra Köksal Oktayoğlu'nun babaları Seka emeklisi Muhlis Köksal, bugün Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek.
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Muhlis Köksal vefat etti
Kağıtspor'un eski kalecilerinden 'Çikolata' lakaplı Muhlis Köksal hayatını kaybetti.
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Bugün 10:13 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz