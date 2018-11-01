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Muhlis Köksal vefat etti

Kağıtspor'un eski kalecilerinden 'Çikolata' lakaplı Muhlis Köksal hayatını kaybetti.

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Kağıtspor'un eski kalecilerinden 'Çikolata' lakaplı Muhlis Köksal vefat etti. Yenimahalle Aksoy Sokak'ta oturan Türkay Köksal'ın eşi Esra Köksal Yazıcı ve Semra Köksal Oktayoğlu'nun babaları Seka emeklisi Muhlis Köksal, bugün Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek.

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