İzmit’te şimdiye kadar yapılan en büyük kültür merkezi olma özelliğindeki Yenidoğan’daki kültür merkezinin açılışı için saat 18.30 da tören düzenleneceği açıklandı. Bölgede çok büyük bir eksikliği giderecek olan kültür merkezi iki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor.
Bugün 10:19 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:20 TSİ )
Yenidoğan’da açılış var!
İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yaptırılan kültür merkezi 2 Kasım Cuma günü açılacak.
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Bugün 10:19 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz