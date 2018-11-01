Yenidoğan’da açılış var!

İzmit’te şimdiye kadar yapılan en büyük kültür merkezi olma özelliğindeki Yenidoğan’daki kültür merkezinin açılışı için saat 18.30 da tören düzenleneceği açıklandı. Bölgede çok büyük bir eksikliği giderecek olan kültür merkezi iki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor.