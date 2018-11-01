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İzmit Belediyesi Santek’te

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş ile Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK) İzmit’te açıldı.

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TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş ile Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK) İzmit’te açıldı. İnterteks’deki fuarda İzmit Belediyesi de 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ve Sanal Gerçeklik Küresi projeleriyle yer aldı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, fuardaki İzmit Belediyesi stantlarını ziyaret etti.

VİZYON PROJELER

Fuardaki diğer stantları da gezen Başkan Doğan “ fuara ulusal ve uluslararası çapta firmalar katılırken İzmit Belediyesi olarak biz de vizyon projelerimizle fuardaki yerimizi aldık. Ziyaretçilere burada belediyemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyor, örnekler gösteriyoruz. Özellikle 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi’mizdeki eğitimlerimiz ve buna yönelik yaptığımız çalışmalarımızın bir örneğini de fuarı gezenlere gösteriyoruz. Artık dönem alın teri değil, akıl teri dökerek üretim yapma dönemidir. İzmit Belediyesi olarak bilimsel gelişmeleri, öğrencilerimize ve bu alanda çalışma yapanlara destek veriyoruz” dedi. Fuar 3 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

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Bugün 10:21 TSİ - Teknoloji

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