Akar: AKP demek Çamurova, kanser ovası, ölüm yolu demektir!

Mecliste söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar AKP döneminde Kocaeli’nin sahipsiz kent olduğunu söyledi. Türkiye’nin vergi rekortmeni ve sanayinin lokomotifi olan Kocaeli’nin son 16 yılda sahipsiz bırakıldığının altını çizen Akar, AKP’nin hayalden ve günü kurtarmak için attığı temellerden başka bir icraatlarının olmadığını söyledi. Akar, yaptık ettik diyen AKP yöneticilerinin Çayırova’yı Çamurova, Dilovasını Kanser Ovası ve Kandıra yolunu da Ölüm yolu yaparak kendisini gösterdiğini söyledi.

IŞIK GÖRÜNMÜYOR

Kandıra yolunda yaşanan kazalara değinen Akar, Mecliste bu konu ile ilgili defalarca konuşma yaptığına dikkat çekerek 2016 yılında Kandıra- İzmit duble yolunun temelini atan eski Bakan Fikri Işık’ın 2018 de bitecek sözleri sonrasında bugün sesinin çıkmadığını söyledi. Akar Ulaştırma Bakanlığının kendisine vermiş olduğu cevaba yer vererek Bakanlık 2021 yılında bitirilecek diyor, ama kazalar hız kesmiyor dedi.

AKP yöneticilerine ve iktidara da seslenen Akar, şunları söyledi:

Şimdi buradan bir kez daha seslenmek istiyorum: Geçen iki yıla rağmen neden bu yolda hiçbir çalışma yapılmıyor? Neden vatandaşa 'İki yılda bitireceğiz' dediniz? Yaşanan kazalardan ve kaybolan hayatlardan dolayı vicdanınız hiç sızlamıyor mu? Sözünüzü tutup bu yolu bitirecek misiniz, yoksa kazaları seyredip canların yitirilmesine seyirci mi kalacaksınız?’’ dedi. Geçtiğimiz hafta sonu bir aile faciasının yaşandığı Kandıra – İzmit yolu ile ilgili neler yapılacağı da merak ediliyor.