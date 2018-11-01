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Tramvay hattı uzatıldı

Sekapark-Plajyolu arasında uzatılan Akçaray tramvay hattı birinci etap çalışmaları okullar bölgesine ulaştı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otogar-Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Akçaray Tramvay Hattı’nı Sekapark’tan Plaj Yolu’na kadar uzatıyor. İki etap olarak ayrılan projede birinci etabın çalışmaları sürdürülüyor. Okullar bölgesine ulaşan çalışma kapsamında bölgedeki dere üzerinde menfez uygulaması gerçekleştiriliyor. Burada birinci etabın son istasyonunda kazı çalışmaları yapılıyor. Ray döşeme uygulamaları Seka Hastanesi bölgesine kadar tamamlandı. Rayların beton işlemleri tamamlandığı çalışmada asfalt hazırlıkları yapılıyor. Güzergahta kaldırım ve tek şerit yol düzenlemesi de yapılıyor. Birinci etaptaki çalışmalar tamamlanınca hemen ikinci etaba başlanacak.

600 METRE KALDI

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray tramvay hattının Sekapark-Plajyolu bölümünde 4 yeni istasyon yapılacak. 2 kilometre uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi-Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamında ise 600 metrelik ikinci kısım hayata geçirilecek.

ŞEHİR GENELİNE YAYILIYOR

Öte yandan tramvay hattı giderek şehir geneline yayılıyor. Daha önce ihalesi yapılan projeye göre Kuruçeşme, Şehir Hastanesi ve Alikahya stadyum güzergahında toplamda 8 kilometre olmak üzere üç yeni hat mevcut hatta entegre edilecek. Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Plajyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya Stadyum hattı da 3 bin 500 metre uzanarak Yahya Kaptan’da mevcut hatla birleşecek.

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