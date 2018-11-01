İhracatta tarihi rekor!

Bakan Pekcan, Adana Müze Kompleksi’nde Ekim ayı ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ihracatının yüzde 13.1 artışla 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını belirterek, "2017 yılının Ekim ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 65.4 iken, bugün yüzde 96.7 oldu. Bugün çok özel ve güzel bir gün. Dünyada korumacılık politikalarının yükseldiği, küresel ekonomi savaşlarının arttığı bir dönemde ihracatımız, artmaya devam ediyor. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarıdır. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Yeni yıla kadar 170 milyar dolara ulaşacağımızı görüyoruz" dedi.

%35 ARTIŞ!

Küresel olarak ekonomik dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini ve bakanlık olarak bu süreçlerde çözüme odaklı çalıştıklarını belirten Bakan Pekcan, “En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya oldu. En çok ithalat yaptığımız ülkeler ise Rusya, Almanya ve Çin oldu. Yeni, potansiyeli olan pazarlar aramaya devam edeceğiz. Hükümet ve ihracat ailemiz, bir bütün olarak tüm hedefleri yakalayacağız. 100 günlük eylem planında yerli paralarla ihracatımızı da teşvik ediyoruz. Ekim ayında Türk Lirası ile ticaret hacmimiz yüzde 35 artışla. 9.8 milyar TL’ye ulaşmış bulunmaktadır” diye konuştu. Adana Müze Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş da katıldı.