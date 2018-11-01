Turkcell'in dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi'de dün düzenlenen yarışmada, 7 kişi tüm sorulara doğru yanıt vererek 40 bin liralık ödülü paylaştı. Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Müge Boz'un sunumuyla dün gerçekleşen "Zor Hadi" yarışmasına 485 bin kişi katıldı. Birbirinden zor 18 soruya cevap veren yarışmacılardan sadece 19 kişi son soruya ulaştı. Finalde yöneltilen "2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye hangi ülkeden daha fazla altın madalya kazanmıştır?" sorusuna ise sadece 7 kişi doğru yanıt verebildi. Dört hafta üst üste devrederek 40 bin liraya ulaşan büyük ödülü paylaşan yarışmacılar, kişi başı 5 bin 714 TL kazandı.
Bugün 10:56 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Zor Hadi'de 40 bin liralık ödülü 7 kişi paylaştı
Dün gerçekleştirilen "Zor Hadi" yarışmasında 7 kişi tüm sorulara doğru yanıt vererek, 5 bin 714'er liralık para ödülü kazandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz