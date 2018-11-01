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Uzuntarla Kültür Merkezi için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Uzuntarla’da inşa edilecek olan kültür merkezi için ihale düzenledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla’da kültür merkezi inşa edecek. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Kültür merkezi bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonlarını gerçekleştirmelerine imkan verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi merkezin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek için ihale düzenledi.

BEŞ FİRMA TEKLİF VERDİ

İhale salonunda yapılan oturuma 5 firma teklif sundu. En düşük teklifi 3 milyon 895 bin TL ile Şahin Sevim verirken en yüksek teklif 6 milyon 100 bin TL ile Avşarlıgil İnşaat’tan geldi. Uzuntarla İbrikdere Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilecek olan kültür merkezi 319 ada-1 parsel üzerinde inşa edilecek. Kültür merkezi toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Merkez tek katlı olarak inşa edilecek. Yapı bünyesinde 350 metrekare KO-MEK birimi, 300 metrekare Sağlık Ocağı birimi ve 840 metrekare kültür merkezi  bölümü bulunacak.

ÜÇÜ BİR ARADA

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı  salon, gelin odası, kulis, bay bayan wcler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve wcler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

Firmalar Teklifler

Şahin Sevim 3 milyon 895 bin TL

EMF İnş+NRS inş. 4 milyon 096 bin TL

AtlasBK İnşaat 4 milyon 149 bin TL

Ak Ova İnş. 4 milyon 773 bin TL

Avşarlıgil İnş. 6 milyon 100 bin TL

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