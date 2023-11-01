ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Anadolu Yakası Tüm İlçeleri ile Kocaeli İli Tüm İlçelerine 2024 yılı içerisinde her ay 3925 koli olmak üzere, yıllık toplam 47100 kolinin dağıtım işi ihalesi yapılacaktır .Dağıtılacak koli tip ve büyüklükleri; 552 adet ( A) koli 14 kg. (9 desi), 1627 adedi ( B) koli 21, 50 kg.(14 desi), 1746 adedi (C) koli 28, 50 kg. (17 desi) şeklinde olup 12 (oniki) ay süreyle belirtilen adreslere dağıtımları kapı teslimi olarak yapılacaktır.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce 2024 yılı içerisinde her ay 3925 koli olmak üzere, yıllık toplam 47100 kolinin dağıtım işi ihalesi yapılacaktır. Dağıtılacak koli tip ve büyüklükleri; 552 adet ( A) koli 14 kg. (9 desi), 1627 adedi ( B) koli 21,50 kg.(14 desi), 1746 adedi (C) koli 28,50 kg. (17 desi) şeklinde olup 12 (oniki) ay süreyle belirtilen adreslere dağıtımları kapı teslimi olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

2024 Yılı Kuru Gıda Dağıtım Hizmeti Alımı İstanbul Anadolu Yakası Tüm İlçeleri ve Kocaeli İli Tüm İlçelerinde Aylık 3925 Adet Olmak Üzere 12 Ay Süreyle Toplam 47100 Adet Kuru Gıda Kolisinin Belirlenen Adreslere Kapı Teslimi Dağıtım İşi



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.11.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,