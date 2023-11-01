İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Yılı Kuru Gıda Dağıtım Hizmeti Alımı İstanbul Anadolu Yakası Tüm İlçeleri ve Kocaeli İli Tüm İlçelerinde Aylık 3925 Adet Olmak Üzere 12 Ay Süreyle Toplam 47100 Adet Kuru Gıda Kolisinin Belirlenen Adreslere Kapı Teslimi Dağıtım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1120197
1-İdarenin
a) Adı
:
İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2166952100 - 2166952130
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2024 Yılı Kuru Gıda Dağıtım Hizmeti Alımı İstanbul Anadolu Yakası Tüm İlçeleri ve Kocaeli İli Tüm İlçelerinde Aylık 3925 Adet Olmak Üzere 12 Ay Süreyle Toplam 47100 Adet Kuru Gıda Kolisinin Belirlenen Adreslere Kapı Teslimi Dağıtım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce 2024 yılı içerisinde her ay 3925 koli olmak üzere, yıllık toplam 47100 kolinin dağıtım işi ihalesi yapılacaktır. Dağıtılacak koli tip ve büyüklükleri; 552 adet ( A) koli 14 kg. (9 desi), 1627 adedi ( B) koli 21,50 kg.(14 desi), 1746 adedi (C) koli 28,50 kg. (17 desi) şeklinde olup 12 (oniki) ay süreyle belirtilen adreslere dağıtımları kapı teslimi olarak yapılacaktır.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İstanbul Anadolu Yakası Tüm İlçeleri ile Kocaeli İli Tüm İlçelerine 2024 yılı içerisinde her ay 3925 koli olmak üzere, yıllık toplam 47100 kolinin dağıtım işi ihalesi yapılacaktır .Dağıtılacak koli tip ve büyüklükleri; 552 adet ( A) koli 14 kg. (9 desi), 1627 adedi ( B) koli 21, 50 kg.(14 desi), 1746 adedi (C) koli 28, 50 kg. (17 desi) şeklinde olup 12 (oniki) ay süreyle belirtilen adreslere dağıtımları kapı teslimi olarak yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi
:
01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
23.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum, Kuruluşları veya özel sektörde gıda kolisi veya gıda malzeme dağıtım işi yaptığına dair iş deneyim belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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01 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.