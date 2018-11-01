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Otomobilin tekerinden yılan çıktı!

İzmit'te bir otomobilin tekerlek kısmına giren 1.5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

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Olay, İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi'nde park halinde olan otomobilin başına gelen sürücü, teker kısmında yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi çabalarıyla çıkaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılanı aracın tekerleğinden çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda çıkarılan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.

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