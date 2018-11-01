Olay, İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi'nde park halinde olan otomobilin başına gelen sürücü, teker kısmında yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi çabalarıyla çıkaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılanı aracın tekerleğinden çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonucunda çıkarılan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.
Bugün 11:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:25 TSİ )
Otomobilin tekerinden yılan çıktı!
İzmit'te bir otomobilin tekerlek kısmına giren 1.5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
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Bugün 11:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz