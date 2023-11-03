BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN İNSAN ASANSÖRLERİNİN 2024 YILI 12 (ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1206767
1-İdarenin
a) Adı
:
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No: 98 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası
:
2622299174-77 - 2622290008
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN İNSAN ASANSÖRLERİNİN 2024 YILI 12 (ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN 130 ADET İNSAN ASANSÖRÜN 12 AY ÜZERİNDEN PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM YURT, GENÇLİK MERKEZİ, KAMP VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi
:
01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
27.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
VİP TOPLANTI SALONU (42 EVLER KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ HASAN GEMİCİ SPOR SALONU YANI NO:98 İZMİT/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE İŞLETİLMESİ KISMI İÇİN; KAMU KURUMUNDA VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ ASANSÖR BAKIM-ONARIM, MONTAJ VEYA REVİZYON İŞLERİNDEN HERHANGİ BİRİ BENZER İŞ OLARAK SAYILACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ KISMI için; Sözleşmeyi imzalayacak firma sözleşme esnasında aşağıdaki belgelerin asıllarını idareye ibraz etmek zorundadır: 1- SANAYİ SİCİL BELGESİ 2- MARKA TESCİL BELGESİ 3- SERBEST MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK BELGESİ 4- BÜRO TESCİL BELGESİ 5- İSO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ 6- H MODÜL CE BELGESİ 7-ÇALIŞANLARIN USTALIK BELGESİ
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03 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.