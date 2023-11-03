BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM YURT, GENÇLİK MERKEZİ, KAMP VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI TESİSLERİ

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN 130 ADET İNSAN ASANSÖRÜN 12 AY ÜZERİNDEN PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN İNSAN ASANSÖRLERİNİN 2024 YILI 12 (ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : VİP TOPLANTI SALONU (42 EVLER KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ HASAN GEMİCİ SPOR SALONU YANI NO:98 İZMİT/KOCAELİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,